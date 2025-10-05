Se aprieta standing en Liga de Veteranos

La temporada regular de la Liga de Softbol Veteranos ha entrado en la recta final por lo que cada encuentro se ha convertido de suma importancia para cada uno de los planteles que participan en las distintas categorías Libre, D1, D2 y D3.

Los Petroleros de la Sección 36 y Bravos son los encargados de estar al frente de la máxima división con marca de 1-0, pero en lo que corresponde en la D1 aparece Sindicato de Comapa con absoluto líder de la letra D1 con ocho triunfos y tres derrotas, dejando en el segundo puesto a los Toros del Profe que presumen foja de 7-3.

Deportivo Medina y Bulldogs están apretada pelea para quedarse por completo con la cima de la D3 al sostener foja de 9-3, mientras en el camino se encuentra Primos MX que de los 13 duelos que ha sostenido han conseguido nueve victorias, pero los cuatro descalabros que han arrastrado los colocan en el tercer puesto del standing.

La situación en el D3 está sumamente cerrado al estar los Tlacuaches en los más alto de la tabla general con 10 ganados y dos reveses por lo que en esta recta final es de suma importancia mantenerse en el camino del triunfo porque La Pila los persigue peligrosamente con números positivos de 9-2.