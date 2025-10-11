Rueda el balón en Liga Reynosa

Los Rayos de Río Bravo, Monterrey RV y Atlas Reynosa se han encargado de compartir el liderato de la tabla general de la categoría 2013 de la Liga Reynosa de Futbol.

Hoy el balón se va poner a rodar en la cancha del Centro de Alto Rendimiento al jugarse la jornada 3.

Los encargados de abrir las acciones es la Academia Tigres Balcones, que va en busca de conseguir su primer triunfo del campeonato, y se topa con su similar Necaxa Reynosa, el cual solamente suma una unidad.

El segundo frente de las acciones sabatinas va estar de pronósticos reservados al momento que los invictos y líderes Rayos y Atlas se crucen para quedarse en lo más alto en solitario, ambos han ganado sus dos compromisos al contar con 6 puntos.

Los jugadores de la Academia de Futbol Bravos han jugado bien por lo que en estos momentos cuentan con paso perfecto, producto al juego ganado y empate que lo han llevado a registrar 4 puntos, pero en su siguiente compromiso se mide con CEFFAR León a las 11:40 horas.

El telón lo cierran los Topos, que su misión es dar la campanada de la jornada, al encararse con Monterrey RV a las 13:00 horas.



