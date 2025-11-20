Se juegan Bravos el pase a la liguilla

Resta una jornada para que se den a conocer los cuatro equipos que van a estar dentro de la liguilla del Torneo Interclubes categoría 2013 de la Liga Reynosa de Fútbol.

Este sábado se juega el último partido de la temporada regular y solamente queda disponible un lugar para estar en la fiesta grande. La Academia Bravos Reynosa necesita ganar a como dé lugar para obtener el cuarto lugar y desbancar a su similar de Ceffar León.

Los Bravos, que les resta un juego, cuentan con 8 puntos, mientras que los esmeraldas reynosenses han cumplido con sus siete cotejos y han sumado 10 unidades, por lo que simplemente están a la espera de dicho resultado para saber si juegan por el trofeo de Liga o la Recopa.

¿Qué equipos están clasificados?

En cambio, las escuadras que están clasificadas son el líder Rayos de Río Bravo y Monterrey RV, que están igualados con 15 puntos, y en tercer puesto se coloca Atlas FC con 13 puntos.