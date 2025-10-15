Rayados Reynosa imparables en el campeonato

Se han jugado tres jornadas completas en el campeonato de la categoría 2013 de la Liga Reynosa de Fútbol y los jugadores de Monterrey RV son los actuales líderes al ganar todos los partidos que han enfrentado en la cancha del Centro de Alto Rendimiento.

Los rayados reynosenses han dominado por completo en la tabla general al tener 9 puntos, de los cuales son gracias a la letal ofensiva con la que cuentan al registrar 20 goles a favor, mientras la defensa ha estado bastante sólida al solamente tolerar tres tantos.

Por su parte Rayos de Río Bravo y Atlas FC comparten el segundo puesto con 6 unidades, pero la diferencia de goles les favorece a los del vecino municipio, los cuales tienen un partido pendiente.

Los Bravos y Necaxa Reynosa también están igualados con 4 puntos, pero son perseguidos peligrosamente por Ceffar León que cuenta con 3 unidades, mientras Academia Tigres Balcones y Topos FC están en los últimos lugares al no ganar ningún partido.

En lo que corresponde en la tabla de goleo Iker Gutiérrez e Ian García sostienen una intensa disputa por el liderato al estar empatados con 8 anotaciones.







