Todo listo para la J2

Los ocho equipos que conforman el campeonato de la categoría 2013 de la Liga Reynosa de Futbol están completamente listos para encarar este sábado la jornada 2, en la cancha del Centro de Alto Rendimiento.

Los jugadores de Monterrey RV van en busca de su segundo triunfo del torneo, ya que debutaron con el pie derecho al doblegar 4-2 al Necaxa, pero mañana se va medir con Ceffar León que quiere sumar sus primeros tres unidades del naciente torneo.

En la fecha 1 los Rayos de Río Bravo dieron la primera gran goleada de la justa de 7-2 y en esta segunda aparición van con la intención de realizar otra, pero enfrente van a tener a los Topos que van a enfrentarlos a las 10:20 de la mañana.

En estos momentos el Atlas JL Reynosa se encuentran de líder por diferencia de goles, pero este sábado van contra su similar Academia de Tigres Balcones, que en la jornada 1 mostraron orden en cada una de sus líneas pero desafortunadamente el resultado no les dio al faltarle contundencia, lo que se pronostica atractivo encuentro.

Los encargados de cerrar el desfile de partido son los Bravos Reynosa que quieren conseguir su segunda victoria e irán con todo su arsenal a las 13:00 horas.