Manda Real Maletas en la Dominical Vespertina

Con tremendo paso perfecto es como Real Maletas se ha convertido en líder de la categoría Dominical Vespertina de la Liga R-Siete Ladrillera.

Los ¨Maletas¨, que no le hacen honor a su nombre, cuentan con números positivos de ocho triunfos y un empate para sumar un total de 25 puntos. El accionar ofensivo y defensivo se han convertido en los mejores con 80 y 22 goles, respectivamente, para de esta forma convertirse en el rival a vencer.

Los conjuntos de Libres-Locos y Deportivo Hernández comparten el segundo puesto con 21 unidades para de manera mantenerse en la pelea y estar en los puestos de liguilla, aunque todavía falta mucho para llegar a esa instancia.

Las tres derrotas que arrastra el conjunto de Díaz han terminado por afectarles al estar en el cuarto escalón con 18 de los buenos, dejando abajo a sus similares de Ondeados FC., Mofleteros, Pachis and Friends y Muñecos.