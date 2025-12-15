El Rey de las Gorras, campeón de la categoría Sabatina Vespertina

El Rey de las Gorras termino por convertirse en el rey de las canchas al coronarse campeones de la categoría Sabatina Vespertina de la Liga R-Siete Ladrillera.

Los jugadores del conjunto Rey de las Gorras hicieron valer su papel de favorito de levantar el trofeo, que ahora los acredita como los nuevos monarcas de la división.

Durante el torneo regular se quedaron con el liderato al presumir paso perfecto con 12 triunfos y tres empates para sumar un total de 39 puntos.

Sin duda alguna una de sus fortalezas fue su ataque en el que consiguieron marcar 96 goles y la defensa fue efectiva al solamente permitir 44 dianas.

En cambio, los Tranquis no se fueron con las manos vacías al quedarse con el subcampeonato, mientras en la justa ocupo el tercer puesto al sumar un total de 33 unidades.

En lo que respecta a los demás premiados el conjunto de Hogares se adjudicó el trofeo de Recopa, mientras los Broncos ocupó el segundo puesto, seguido de Atlético Plata que obtuvo la Recopa Súper Especial.