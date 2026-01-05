Real Maletas, líder e invicto

Un total de 14 encuentros son los que se han desarrollado en el campeonato Dominical Vespertino de la Liga R-Siete Ladrillera, en la cual los jugadores de Real Maletas se han posesionado como los absolutos líderes e invictos.

Real Maletas domina cada uno de los renglones al estar en los más alto de la tabla general con 38 puntos, esto producto a los 12 triunfos y dos empates que ha conseguido, mientras en su accionar ofensivo esta en plan grande al registrar 116 goles y la defensa se ha convertido en la mejor al solamente tolerar 33 dianas.

Por su parte, Ondeados se ubica en la segunda plaza con 31 unidades para de esta manera mandar en el tercer escalón a Lola y su Pandilla que ostenta 30 de los buenos, siendo de esta forma los rivales a vencer del actual torneo.

En cambio, los que están en la disputa por un lugar en la liguilla son Libres y Locos, Deportivo Hernández, Díaz, Muñecos y Pachis.