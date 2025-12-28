Arranca categoría Sabatina Matutina

En la Liga R-Siete Ladrillera de Futbol no pierden el tiempo ha dado inicio el campeonato de la categoría Sabatina Matutina para ir en busca del nuevo rey de la cancha.

Con apenas dos partidos que se han llevado a cabo las escuadras de la Maletiza, Tecolotes y Multiservicios comparten el liderato con 6 puntos.

La Maletiza está en lo más alto al estar en lo más alto de la cima al contar con nueve goles y solamente ha recibido dos, mientras los Tecolotes y Multiservicios están igualados con 10 anotaciones y cuatro permitidas.

Otro de los conjuntos que se mantienen en la pelea al conseguir su primer triunfo del torneo son Madrid FC, The Boys y Desvelados.