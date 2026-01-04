Entregan juguetes a los niños y niñas

Los directivos de las Ligas Pedregal y Federal Independiente de Softbol cumplieron con lo prometido de llevar felicidad a niños de escasos recursos, tras obsequiarles los juguetes que recaudaron en el pasado Torneo Navideño de Softbol que organizaron.

Luis Tinajero, presidente de la Liga Pedregal, en compañía del personal de la Liga Federal Independiente se dieron a la tarea de entregar la gran cantidad de objetos infantiles para que tuvieran un gran momento los pequeños, además no pasaron por alto desearles un feliz año 2026.

Durante el anterior diciembre del 2025 ambos organismos organizaron el Torneo Mixto de bola puesta, que termino por ganarle el conjunto del Deportivo Ramírez al encargarse de superar en la gran final por amplio marcador de 14-3 a los Chamacos.

Ante la buena respuesta de los equipos se espera que ambas ligas se vuelvan a unir para desarrollar esta noble causa para el venidero Día de Reyes, que esta programado para el 6 de enero.