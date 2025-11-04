Se queda con el subcampeonato

La selección de la Liga Municipal de Beisbol representó dignamente a Reynosa al obtener el subcampeonato del Campeonato Nacional de Beisbol Máster, que se llevó a cabo en San Luis Potosí.

La novena reynosense, que tuvo refuerzos de lujo con mucha experiencia en el rey de los deportes, terminaron por jugar buena pelota al registrar récord positivo de seis ganados y dos derrotas.

Los tamaulipecos se presentaron en el Grupo B, quedándose en el segundo lugar con marca de 4-1.

El primer triunfo del torneo fue ante el representativo de Chihuahua por pizarra de 5-4, mientras en su segundo compromiso cayeron apretadamente 12-15 ante Chihuahua.

Los fronterizos regresaron a la senda de la victoria al doblegar en forma consecutiva a Baja Norte, San Luis Potosí B y CDMX por resultados de 9-5, 12-2 y 8-7, respectivamente.

En los cuartos de final se encargaron de eliminar 8-1 a Baja California Sur, después en semifinales venció 9-6 a Nuevo León y en la final cayeron 3-9 ante el anfitrión San Luis Potosí A.