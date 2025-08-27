Vibrante empate en la Liga Magisterial

Fue una lluvia de goles en ambas porterías así que el partido resultó muy emocionante tanto para los jugadores como para las personas que asistieron a echar porras.

Los goles del equipo de la UAT Aztlán fueron obra de Edén Garza, José Peña, Roberto Covarrubias y Víctor Sánchez.

Por parte del conjunto de la UAT Rodhe Carlos Banda fue la figura al despacharse con triplete.

En esta liga están participando otras instituciones educativas como el CBTA 275, COBAT FC y el Gimnasio de la UAT.

El torneo se está disputando en la cancha de las Ciencias Químicas (Unidad Académica Aztlán) y los directivos informaron que ésta será la última semana para poder registrar equipos.



