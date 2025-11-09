Deportes

El presente año esta en plena recta final por lo que las hostilidades en el campo Manuel Pavón Mortera, de la categoría Libre ¨Bola Rápida¨, se agudiza con cada una de las jornadas
Listos Catarros para su doble cartelera

Lista la actividad dominical de la categoría Libre de bola rápida en el campo Manuel Pavón Mortera.

El presente año esta en plena recta final por lo que las hostilidades en el campo Manuel Pavón Mortera, de la categoría Libre ¨Bola Rápida¨, se agudiza con cada una de las jornadas que se disputan en el Club Social y Deportivo Veteranos y Jubilados. 

Dentro de la actividad dominical los Catarros van a sostener doble cartelera. Su primer encuentro esta pactado a las 9:00 de la mañana ante su similar de Farmacias López, mientras su segundo compromiso se topa con los aguerridos de Capirotada a las 11:00 horas. 

Por su parte Los Viveros Glass no la van a tener nada fácil al medirse en el diamante ante los siempre productivos de Club Cabello, duelo de pronósticos reservados que esta pactado a las 13:00 horas, y para cerrar la actividad en el diamante de la colonia Bermúdez los Petroleros se encaran con el Pollo Loco a las 15:00 horas. 

