Listos Catarros para su doble cartelera

El presente año esta en plena recta final por lo que las hostilidades en el campo Manuel Pavón Mortera, de la categoría Libre ¨Bola Rápida¨, se agudiza con cada una de las jornadas que se disputan en el Club Social y Deportivo Veteranos y Jubilados.

Dentro de la actividad dominical los Catarros van a sostener doble cartelera. Su primer encuentro esta pactado a las 9:00 de la mañana ante su similar de Farmacias López, mientras su segundo compromiso se topa con los aguerridos de Capirotada a las 11:00 horas.

Por su parte Los Viveros Glass no la van a tener nada fácil al medirse en el diamante ante los siempre productivos de Club Cabello, duelo de pronósticos reservados que esta pactado a las 13:00 horas, y para cerrar la actividad en el diamante de la colonia Bermúdez los Petroleros se encaran con el Pollo Loco a las 15:00 horas.