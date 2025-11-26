Amigos de Lalo triunfa sobre Juniors de Medina

La Liga Lagunera de Softbol está al alza con la llegada de los distintos equipos en las respectivas categorías.

¿Qué ocurrió?

Dentro de la pasada jornada, los Amigos de Lalo se impusieron por pizarra de 19-9 sobre los Juniors de Medina para sumar un triunfo más en la actual temporada regular. Los jugadores de Lalo prendieron la mecha en el line up para inmediatamente cazarle los envíos a José Hernández, que se apuntó el descalabro.

Con certero madruguete en la primera entrada de cuatro carreras y siete más en el segundo rollo, fue suficiente para crear una amplia ventaja que nunca perdieron en el partido. El abridor Eduardo Casas terminó por salir bien librado del diamante, aunque por pasajes del partido fue castigado e incluso toleró siete anotaciones en el cuarto inning, pero no fue factor para desequilibrar el buen trabajo de sus compañeros y de esta forma finiquitar las acciones por la vía de la misericordia.

¿Quiénes destacaron en el partido?

Entre los bateadores que tuvieron mayor contacto con la pelota fue el siempre peligroso Kevin Cabello al irse de 3-3 con un cuadrangular, mientras Antonio Hernández pegó tres imparables en el mismo número de turnos y Alejandro Martínez anduvo atinado al pegar de 4-4, incluyendo un jonrón.