Alistan campeonato de la Liga Interprepas de Futbol

Los directivos de la Liga Interprepas de Futbol han comenzado con todos los preparativos para dar inicio a la edición 28 de su campeonato
  • Por: Josué Segura
  • 17 / Septiembre / 2025 -
Todo listo para que de inicio el campeonato 28 de la Liga Interprepas de Futbol.

Los directivos de la Liga Interprepas de Futbol han comenzado con todos los preparativos para dar inicio a la edición 28 de su campeonato, que corresponde exclusivamente a equipos estudiantiles de media superior. 

Para todos los planteles interesados en participar las inscripciones están completamente abiertas en las ramas femenil y varonil. 

Dentro de los requisitos que solicitan para que los jugadores vean actividad es que sean alumnos regular del actual ciclo escolar y presentar su credencial actualizada. 

Al finalizar las finales de ambas ramas se realizará la ceremonia de premiación en la que se va hacer entrega de los trofeos de campeón y segundo lugar, además en los departamentos individuales se reconocerá a los mejores goleadores. 

