Alistan campeonato de la Liga Interprepas de Futbol

Los directivos de la Liga Interprepas de Futbol han comenzado con todos los preparativos para dar inicio a la edición 28 de su campeonato, que corresponde exclusivamente a equipos estudiantiles de media superior.

Para todos los planteles interesados en participar las inscripciones están completamente abiertas en las ramas femenil y varonil.

Dentro de los requisitos que solicitan para que los jugadores vean actividad es que sean alumnos regular del actual ciclo escolar y presentar su credencial actualizada.

Al finalizar las finales de ambas ramas se realizará la ceremonia de premiación en la que se va hacer entrega de los trofeos de campeón y segundo lugar, además en los departamentos individuales se reconocerá a los mejores goleadores.