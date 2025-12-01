Conquista el Deportivo José Antonio la 2da. Fuerza ´C´

Los peloteros del Deportivo José Antonio cerraron con mucha alegría el año al coronarse campeones de la categoría 2da. Fuerza ¨C¨ de la Liga Industrial y Comercial de Beisbol, luego de superar 12-6 a su similar de Amigos de Energas.

El lanzador Efrén Espinoza estuvo bien plantado en el centro del diamante Onésimo Magallán al recetarle cinco ceros a los bates enemigos, aunque en el sexto inning no se fue en blanco al recibir daño de cuatro carreras, pero el respaldo de la ofensiva termino por afianzar el triunfo.

Por su parte la ofensiva estuvo determinada en finiquitar las acciones desde temprano y así lo hicieron al registrar ocho carreras en los tres primeros actos sobre los envíos de Jaime Marín, al cual le recetaron el descalabro del partido decisivo.

Los jugadores Christian Fortuna, Samuel Durán, Samuel Jiménez y Manuel Jiménez descargaron un total de tres imparables, respectivamente, mientras José Cazarez no fue en blanco al irse de 3-2.