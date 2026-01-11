Se juega segunda edición del torneo regular femenil

Las peloteras se han comenzado a preparar para debutar en la segunda edición de la temporada regular femenil de la Liga Independiente de Softbol.

Los juegos serán programados para cada sábado de la semana y las jugadoras deberán presentarse uniformadas, además cada equipo debe contar con una cédula 18 softbolistas, una manager y una couch.

Es de suma importancia que cada jugadora cumpla un total de tres encuentros para tener derecho en tener actividad en la postemporada, en caso que no cumpla con el requisito no verá acción.

La ceremonia de premiación se va comprender en reconocer a los planteles que obtengan el campeonato de campaña y postemporada, además se va hacer entrega de trofeos en departamentos individuales, que corresponde a bateo y lanzadora.