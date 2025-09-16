Ceremonia de inauguración y premiación

Las emociones estuvieron al límite al observar el colorido desfile de cada uno de los equipos que participan en el organismo del rey de los deportes. En este inicio oficial de campeonato la justa deportiva lleva por nombre ¨Manuel Laredo¨, reconocido por sus grandes actuaciones que regalo en su época de pelotero.

Laredo recibió una placa conmemorativa por parte de la directiva y fue en manos del mánager Salvador Claudio, inmediatamente los asistentes brindaron un caluroso aplauso por tan emotivo homenaje.

El lanzamiento de la primera bola estuvo a cargo Salvador Claudio, mientras la declaratoria inaugural fue realizada por Miguel Ibarra y el maestro de ceremonia fungió Miguel Loza Ramírez.

Uno de los mejores momentos del evento fue la entrega de trofeos a los equipos campeones y subcampeones de las distintas categorías, asimismo a los peloteros que destacaron en cada uno de los departamentos individuales.







