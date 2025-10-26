Arranca jornada en liga Dominical

Arranca jornada en liga DominicalCon un total de 13 partidos se va desarrollar la jornada 10 del Torneo Dominical de la Liga Federal Independiente de Softbol
Los equipos de las distintas categorías B1, B2 y C se van activar para ir en busca del triunfo y de esta manera mejorar sus respectivas posiciones en el standing.
El telón de las hostilidades se van abrir en el campo Ramiro Saracho a las 8:30 de la mañana con el duelo entre los planteles del Deportivo Martínez contra 4 Amigos, que corresponde en la letra C.
Los Tecateros del Gordo regresan al diamante para conseguir el triunfo, pero no la van a tener nada fácil porque enfrente se topan con La Ratoniza a las 10:00 de la mañana, encuentro de la división B1.
Los Hernández van a tener intensa actividad al sostener doble cartelera. Su primer compromiso a las 13:00 horas para darle frente a su similar a la Raza Home, mientras su segundo partido va contra Amigos de Barbas a las 14:30 horas.
Los equipos que descansaron para esta fecha son Coyotes, Deportivo Dadedi, Amigos de Chaquetes, Compas y San Pedro.