Arranca nuevo torneo femenil

Las peloteras de la Liga Federal Independiente de Softbol regresaron al diamante Ramiro Saracho para dar inicio al nuevo torneo femenil y las primeras en obtener la victoria fue el Deportivo Ramírez por amplia pizarra de 25-10 sobre Guerreras.

Desde que iniciaron las hostilidades las Ramírez prendieron la mecha desde la caja de bateo porque en su primer acto aplicaron madruguete de cuatro carreras, después en el segundo capítulo agregaron tres más y en el tercer rollo realizaron cinco viajes al pentágono para de esta manera aumentar la distancia sobre sus contrincantes.

¿Cómo se desarrolló el partido entre Ramírez y Guerreras?

Las jugadoras del ¨Depor¨ no se cansaron de batear al demostrar que ya estaban ansiosas de jugar porque en la séptima escena rayaron al pizarrón nueve anotaciones para finiquitar de una vez por todas el encuentro.

Gabriela Acevedo fue la punta de ataque con cinco imparables, América Ledezma, María Acevedo y Leonor Ramírez se fueron de 5-3, seguido de Melany Pruneda de 4-3 y Belem Ramírez de 3-2 para de esta manera respaldar en todo momento el trabajo monticular de Nohemí Ramírez al conseguir su primer triunfo de temporada regular.

Detalles del triunfo del Deportivo Ramírez en el torneo

El Deportivo Ramírez mostró un rendimiento sobresaliente en su primer partido, destacando la capacidad de su alineación para generar carreras en momentos clave. La actuación de Nohemí Ramírez en el montículo fue fundamental para asegurar la victoria.

Impacto del triunfo en la temporada de Softbol femenino

Este triunfo no solo marca el inicio de la temporada para el Deportivo Ramírez, sino que también establece un precedente en la Liga Federal Independiente de Softbol, generando expectativas sobre su desempeño en los próximos encuentros.