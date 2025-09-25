¡Bicampeones!

De manera angustiante, dramática y épica fue la tremenda remontada que consiguió, en la última entrada, la Liga Municipal Reynosa A para alzarse con el bicampeonato del Campeonato Estatal de Beisbol 40-49 años.

Como si se tratará de una película los reynosenses se vieron en la obligación de remar contra corriente por espacio de nueve entradas completas y con rally de cinco carreras dejaron tendidos a la Liga de Rio Bravo por apretada pizarra de 14-13, en el Estadio Adolfo López Mateos.

Los dirigidos por Roberto Chávez nunca bajaron los brazos pese estar en todo momento con desventajas de 2-6, después 2-8 y la última 9-13, la cual terminaron por desaparecer con roletazo de Jorge Fernández de Lara, que combinó con mal tiro a la incial del parador en corto.

Con este resultado la Liga Municipal Reynosa A se ganó el derecho de representar a Tamaulipas en el Campeonato Nacional de Beisbol, que se va desarrollar en San Luis Potosí.

Luis Quintanilla, presidente de la Asociación Estatal Amateur de Beisbol, hizo entrega de los reconocimientos individuales.

Issac Estrella de Nuevo Laredo fue el campeón bateador, seguido de Gerardo Sánchez de la Liga Municipal Reynosa B que se alzó con título de mejor lanzador, mientras Édgar Mendiola se adjudicó el de cuadrangulares y Ernesto Sequera fue el más valioso.



