Se han jugado un total de 10 jornadas y se han destapado los equipos que están en plena lucha por clasificarse a liguillas en la que sobresale el líder Club Amigos, Séptima UO, Amperes y Pachis, todo esto en la Liga de Futbol Rápido Nuevo Reynosa.

Los jugadores de Club Amigos se han adueñado por completo de la cima en la categoría Semanal, ya que cuenta con un total de 27 puntos, esto gracias a los 9 triunfos que han conseguido y convertirse en la mejor ofensiva y defensiva del torneo con un total de 84 y 25 goles, respectivamente.

Dentro de las filas de Club Amigos se encuentra el atacante Leo Rodríguez, que son sus 32 anotaciones está en lo más alto de la tabla de goleo dejando hasta el momento en el segundo puesto a Rodrigo Rodríguez con 24 tantos y en el tercer puesto a Yosiel Moreno con 15.

Por su parte Séptimo UO y Amperes están igualados con 22 unidades y los Pachis los persiguen peligrosamente al estar una unidad abajo al estar en la espera de cualquier tropiezo para aprovecharlo.



