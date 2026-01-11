Amigos de Tetor, con paso perfecto

Con paso perfecto es la forma que caminan los jugadores de Amigos de Tetor al estar de líder en el campeonato Dominical Libre de la Liga de Futbol Rápido La Cañada.

Los Amigos de Tetor ostentan tres triunfos y un empate, que lo ha conducido en sumar un total de 10 punto para estar en lo más alto de la tabla general, además entre sus filas cuenta con los atacantes David González, Juan y Santiago que han marcado un total de 10, 6 y 5 goles, respectivamente.

Los futbolistas de Patrulla 05 no se rinden y van por buen camino al estar en el segundo sitio con 9 unidades, esto mucho se debe a su delantero Carlos Peña que cuenta con 11 anotaciones y eso ha conducido que registres 22 en lo colectivo.

El tercer lugar es ocupado por el conjunto de Paris ha conseguido 7 de los buenos, sacando una ligera delantera sobre Camalisa que tiene 6 puntos, mientras Barsa FC, Amigos de Milo y Los del 8 están igualados con 3 puntos.