Hay nuevo campeón en la Tercera Fuerza

Hay nuevo campeón en la Tercera FuerzaOtra emocionante final se disputó en la Liga Ciencias Químicas de fútbol rápido
Otra emocionante final se disputó en la Liga Ciencias Químicas de fútbol rápido, donde el equipo Techito FC se convirtió en el nuevo campeón del Torneo Tercera Fuerza + 2, tras vencer 4-2 al Franco Canadiense.
Los nuevos monarcas tuvieron que venir de atrás pues el Franco Canadiense los tenía contra las cuerdas 2-0. En un abrir y cerrar de ojos Juan Chávez marcó el segundo tanto del equipo azul y todo era felicidad para el Franco Canadiense.
Techito FC logró la remontada sobre el Franco Canadiense para coronarse.
Pero la reacción de la Juventus fue espectacular y con tres goles le dieron la vuelta al marcador. La remontada ya estaba hecha pero Rafael Bernal puso la cereza en al pastel, hizo una gran jugada individual y puso el balón en charola de plata para el cuarto gol de Techito FC.
El portero Marco Rivera tuvo una buena actuación y provocó que Iván Morales fallara un shoot out que hubiera significado el empate.