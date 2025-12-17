La Burocrática albergarán el Torneo Navideño

La Liga Burocrática de Softbol está completamente lista para albergar el Torneo Navideño, que va llevar a cabo en la modalidad de ¨Bola Puesta¨ y ¨Bola Templada¨, en el campo Pedro Guajardo.

Sin duda el organismo softbolero más longevo de Reynosa va mantener la actividad para este domingo en el que espera que los distintos equipos que participen presuman un buen juego de pelota sobre el diamante.

La justa se va dividir en dos categorías.

La primera es en ¨Bola Puesta¨, que va estar integrado por los equipos de Doctores, Familia Lara, Deportivo Medina, Puebla y Juniors, mientras el segundo departamento es de ¨Bola Templada¨, que está integrado por Deportivo Aguirre, Amigos de Arratia, Tío Veco, Amigos de Manny, Diablos ATD y Piratas.