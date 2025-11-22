Lista final de 3era. Fuerza

El diamante Pedro Guajardo de la Liga Burocrática de Softbol va a estar intenso al jugarse la final de la categoría 3era Fuerza. Además, la temporada regular de bola puesta está en plena recta final, por lo que diversos equipos están en la disputa de ganarse un lugar en la postemporada.

En punto de las 17:00 horas, los Catarros y Cardenales van a ingresar al diamante para verse frente a frente y desatar las hostilidades en la gran final de playoff de 3era Fuerza, lo que promete ser un duelo bastante cerrado al contar con efectivos lanzadores y entre su línea de bateo están peloteros que son altamente efectivos.

¿Cuántos encuentros se jugarán en lanzamiento lento?

En lo que corresponde al departamento de lanzamiento lento, se van a jugar un total de 12 encuentros que se van a distribuir en dos terrenos de juegos.

¿Cuáles son los enfrentamientos destacados de la jornada?

Entre los enfrentamientos atractivos que lucen son Los de Balty ante Diamondbaks, seguido de los Pisporros contra Yankees, mientras que Deportivo RAC cuenta con doble cartelera a las 14:00 y 15:30 ante Cerezos y Secundaria 10.