Inicia postemporada de la Liga Burocrática de Softbol

Todo listo para que hoy se abran las puertas del campo Pedro Guajardo y de inicio las hostilidades de la postemporada de la Liga Burocrática de Softbol.

Inmediatamente la intensidad va estar al límite al momento que los planteles de Cerezos y Secundaria 10 disputen la final de la letra B a las 8:00 y 9:30 de la mañana, quien resulte ganador de dos encuentros se va convertir en el nuevo rey del diamante.

En otro de los frentes que va estar de pronósticos reservados es la serie de los Diablos ante Cheleros, que está pactado a las 16:00 y 17:30 horas.

También se van a dar duelos decisivos que van a hacer protagonizados entre Margo y Rangers a las 11:30 horas y después es turno de Los

Compis enfrentarse con los Yankees.







