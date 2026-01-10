¡A soltar el brazo!

Con el objetivo de que los peloteros practiquen el verdadero softbol, para que no se enfoquen solamente en la bola puesta y templada, los directivos de la Liga Burocrática de Softbol han dado a conocer que van a dar inicio la temporada regular de la categoría Libre, es decir, brazo completo.

La mayor parte de los organismos de la pelota blanda esta invadido por la bola puesta, que se ha convertido en todo un negocio, y bola templada, pero la Liga Burocrática de Softbol busca que los jugadores exploten todas sus habilidades con el arranque de la campaña este venidero 24 de enero.

Baltazar Díaz, presidente, y Cuauhtémoc González, coordinador, van estar presentes este 13 de enero en la junta previa para recibir los rosters de los distintos planteles que se inscriban, en el cual van estar al pendiente del rendimiento de cada uno de los jugadores para ser posteriormente convocarlos a las distintas selecciones del organismo que participan en las justas estatales y nacionales.

Hasta el momento los equipos que están listos son Cardenales de Chávez, K-Tarros, Amigos de Pelé, Los de Balty, La Sección 36 de Pemex y Puros Amigos.



