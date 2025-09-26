¡Listos para el Estatal!

Todo está listo para que los equipos representativos de Reynosa participen este fin de semana en el Campeonato Estatal de Softbol Veteranos Varonil, que se va llevar a cabo en la Liga Municipal Obrera 4 de octubre, en el municipio de Ciudad Madero.

Las categorías que se van abrir son Decanos, Súper Master y Master, esta última ha levantado la mano la Liga Burocrática de Softbol al estar presente con tres planteles que van a ir el busca del campeonato y el derecho de representar a Tamaulipas en la etapa Nacional.

El Grupo A está compuesto por Reynosa Burocrática Gallos Chamucos, Reynosa Burocrática Club Cienfuegos, Matamoros Magisterial y Madero Municipal Mixta, mientras el sector B es integrado por los planteles de Tampico Municipal Telerines, Reynosa Burocrática, Matamoros Magisterial A, Petrolera 4 de octubre Sultanes y Matamoros Municipal.

En lo que corresponde en el departamento de Súper Master aparecen en el departamento ¨A¨ los conjuntos de Tampico Municipal Hit, Reynosa Mentor López, Matamoros Noreste y Reynosa Burocrática, mientras en la letra ¨B¨ aparecen Victoria Universitaria, San Fernando Municipal, Matamoros Municipal y Madero Municipal Mixta.

Durante la justa estatal, que lleva de nombre Enrique Malibrán Olguín, se va jugar buena pelota con los peloteros de mayor experiencia como los son en la categoría Decanos. Los equipos que van estar presentes son Matamoros Magisterial, Matamoros Noreste, Liga Aduanera de Matamoros, Tampico Municipal y Petrolera 4 de octubre.



