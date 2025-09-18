Todo listo por ceremonia de inauguración y premiación

La directiva de la Liga Burocrática de Softbol tiene todo listo para que este sábado lleve a cabo la ceremonia de inauguración y premiación de los torneos nocturno, sabatino y dominical, que se va desarrollar en el campo Pedro Guajardo.

Baltazar Díaz, presidente del organismo, junto a su mesa directiva van estar presentes para darle bienvenida a todos los equipos de las distintas categorías e invitados especiales. La fiesta deportiva se ha convertido en toda una tradición y los diversos planteles acuden al llamado para darle colorido al diamante.

En esta ocasión los hombres de pantalón largo realizaron un análisis de los candidatos para llevar el nombre de la justa y designaron a Julio César Serna Garza, producto al gran aporte que dio a esta disciplina.

La campaña sabatina es la más longeva con 105 torneos, seguido de la dominical y nocturna que apenas se han desarrollado un total de nueve.



