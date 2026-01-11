¡Arranca la postemporada!

La primera semana de hostilidades del presente año en la Liga Burocrática de Softbol va a cerrar intensamente al dar inicio a la postemporada en las distintas letras del Torneo Dominical.

El campo Pedro Guajardo y Tutelar están en perfectas condiciones para albergar un total de 13 encuentros, en el que se van a dar a conocer a los finalistas o se van alargar las distintas series.

Ni las bajas temperaturas que se han presentado en la ciudad se va convertir en impedimento para que los playoffs se cancelen. Los encargados de abrir el telón a las 8:30 de la mañana es la Familia Lara que se va enfrentar ante Aguirre y el segundo duelo esta programado a las 10:00 horas.

Se ha convertido en toda una costumbre que la Familia Arratia se encuentre en estas instancias finales y ahora se va medir en doble cartelera a los Negados, a las 11:30 y 13:00 horas, mientras Gente Tío Veco va en busca de sacar la escoba para barrer la serie ante su similar de Secundaria #125.