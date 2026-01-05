Reanuda sus actividades la Liga Burocrática de Softbol

La época vacacional decembrinas se ha terminado y la Liga Burocrática de Softbol le da la bienvenida a este 2026 a partir de esta semana al retornar toda la actividad en las distintas categorías.

El organismo que dirige Baltazar Díaz dio a conocer que el torneo nocturno se reanuda hoy en sus distintas letras, ya que los diversos planteles inscritos se han declarado completamente listos para ingresar al diamante.

Para este sábado retornan las hostilidades de manera intensa al disputarse las finales en cada una de las divisiones, lo que se espera atractivas series.

Finalmente, el domingo es turno de la justa dominical de volver a la actividad para disputarse la postemporada. Los directivos de la Liga Burocrática de Softbol también están preparados para recibir a los equipos y desarrollar su tradicional campaña.