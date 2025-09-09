Pelean liderato en la Dominical

La temporada regular de la categoría Dominical de la Liga Veteranos de Softbol está avanzando rápidamente por lo que los conjuntos de Bravos del Gordo, Puros Amigos, Deportivo Génesis y Sin Dientes se han colocado en el primer lugar de cada uno de los respectivos departamentos.

Los Bravos del Gordo están colocados en lo más alto de la letra D2 con cuatro triunfos en cinco encuentros que han encarado, mientras en la D3 hay un triple empate entre los equipos de Puros Amigos, Chano Cavazos y Bucaneros.

Las emociones se van a poner al límite en la D4 por conducto del Deportivo Génesis que marcha con paso perfecto y racha productiva de ocho triunfos en forma consecutiva. En el segundo puesto se coloca Taquería El Güero que ha venido de menos a más para mejorar sus números en 6-2.

En lo que corresponde en la división E los jugadores de Sin Dientes están con marca de 8-1 para estar momentáneamente de líder, pero cualquier descuido les puede costar caro ante el incesante seguimiento de los Reales que se ubica a un juego.



