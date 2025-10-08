Leyendas del Guadalajara homenajearon a Xavi Báez

Durante el Clásico de Leyendas que se disputó en esta ciudad, el reynosense Xavier Báez recibió un reconocimiento por parte de sus los Históricos del Guadalajara, esto previo al partido donde las Chivas vencieron 2-1 al América.

El marco en el ascenario fue perfecto, ya que la afición hizo una gran entrada en el Estadio del Polideportivo, más de 8 mil aficionados, quienes le aplaudieron a su paisano tras recibir un trofeo de manos de las grandes figuras del Rebaño Sagrado como Gustavo Nápoles, Camilo Romero, Joel Sánchez y Héctor Reynoso.

Al homenaje se unió el ídolo del americanismo, Cuauhtémoc Blanco, quien felicitó a Báez por su trayectoria dentro del fútbol de la Primera División.

Para Báez fue un momento muy especial ya que su familia estaba en las tribunas y por primera vez jugó un partido de esta magnitud en su ciudad natal.

Xavi lleva varios años participando con las Leyendas del Guadalajara en partidos amistosos por diferentes lugares de México y Estados Unidos.







