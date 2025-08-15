Leyendas del futbol presentes en Reynosa

Los ex futbolistas profesionales Isaac Terrazas y el Jorge el "Chatón" Enríquez, estuvieron en esta ciudad para calentar el Clásico de Leyendas América contra Chivas que disputarán próximamente. Ambos tuvieron grandes momentos con sus respectivos equipos y con la Selección Mexicana.

Isaac Terrazas es recordado por el americanismo como uno de los defensas más duros y compartió la cancha con figuras como Cuauhtémoc Blanco, además con la selección nacional jugó la Copa del Mundo de Francia 1998 y ganó una Copa Confederaciones en el 99.

La trayectoria del "Chatón" fue menos longeva pero también tiene logros que presumir. Con las Chivas no logró coronarse, pero con el TRI hizo historia al ser parte del equipo que conquistó la única medalla de oro que tiene México en el fútbol, esto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Ambos compartieron una amena charla con la prensa local y atendieron amablemente a los aficionados que se acercaron para pedirles el autógrafo y la fotografía.



