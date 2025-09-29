Estará el ´Cuau´ en duelo de leyendas

El último gran ídolo del americanismo, el ex jugador profesional Cuauhtémoc Blanco, confirmo que próximamente va estar presente en Reynosa para participar en un partido de exhibición, que sostendrán leyendas del América contra Chivas.

Por medio de un video, el creador de la ¨cuauhtemiña¨, invitó a la afición a que lo acompañe en este cotejo donde va estar cargado de ex futbolistas que marcaron una época en las dos instituciones de mayor importancia en el futbol mexicano.

Esta no será la primera vez que viene el ¨Cuau¨ a jugar por estar tierras fronterizas, ya que lo hizo anteriormente en el lejano 2012 cuando portaba la camiseta de los Dorados de Culiacán, en aquella ocasión marcó un tanto de penal para llevarse el triunfo de 2-1 sobre el Reynosa FC, en el Estadio Adolfo López Mateos.

Con 52 años de edad Blanco todavía reparte calidad dentro del terreno de juego y que mejor manera de hacerlo que con sus compañeros del América como Salvador Cabañas, Isaac Terrazas, Luis Roberto Alves ¨Zague¨, entre otros más.