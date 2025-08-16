Leones, a seguir rugiendo

Un duelo por la cima se vivirá este sábado en la jornada 9 de la Liga Bancaria de Veteranos donde chocarán los Cachorros León y La Furia. El liderato le pertenece merecidamente al conjunto de "La Fiera" con 21 puntos, ya que marchan invictos después de ganar todos sus partidos.

Los panzas verdes están protagonizando una gran temporada, pero este partido tiene un sabor especial y saldrán a ganarlo para no dejar ninguna duda de quién es el que manda.

Los Cachorros tienen entre sus filas al delantero José Castillo, quien está peleando el liderato de goleo individual pues está a un gol del líder Gerardo Contreras del equipo Santander.

Pero La Furia les está pisando los talones con 19 unidades, tampoco conocen la derrota en este torneo y saben que en caso de una victoria podrían arrebatar el primer lugar.



