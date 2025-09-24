Avanzan Leones al estatal intercobat en voleibol

Avanzan Leones al estatal intercobat en voleibolLos Leones del COBAT 22 de Reynosa rugieron en voleibol varonil
Los Leones del COBAT 22 de Reynosa rugieron en voleibol varonil tras vencer en el clásico local al plantel 17 y de esta forma se clasificaron a la etapa estatal de los Juegos Deportivos InterCOBAT 2025, que se desarrollará en Ciudad Victoria del 1 al 3 de octubre.
Los equipos de casa se hicieron respetar y conquistaron la etapa Intrazona y ahora están listos para representar a la Zona No. 2. En esta competencia también participaron en otras disciplinas como atletismo, fútbol y básquetbol.
EL MAÑANA RECOMIENDA