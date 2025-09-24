Avanzan Leones al estatal intercobat en voleibol

Los Leones del COBAT 22 de Reynosa rugieron en voleibol varonil tras vencer en el clásico local al plantel 17 y de esta forma se clasificaron a la etapa estatal de los Juegos Deportivos InterCOBAT 2025, que se desarrollará en Ciudad Victoria del 1 al 3 de octubre.

Los equipos de casa se hicieron respetar y conquistaron la etapa Intrazona y ahora están listos para representar a la Zona No. 2. En esta competencia también participaron en otras disciplinas como atletismo, fútbol y básquetbol.