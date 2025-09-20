Deportes

Leones del COBAT avanzan al Estatal

Los Leones del COBAT 22 de Reynosa clasificaron a la etapa estatal de los Juegos Deportivos InterCOBAT 2025
  • Por: Alberto Gamboa
  • 20 / Septiembre / 2025 -
Los equipos de fútbol varonil y femenil del COBAT 22 Reynosa representarán a la Zona 2 tras coronarse.

Los Leones del COBAT 22 de Reynosa clasificaron a la etapa estatal de los Juegos Deportivos InterCOBAT 2025 en la disciplina de fútbol tanto varonil como femenil. 

Los equipos de casa se hicieron respetar y conquistaron la etapa de Interzona donde pudieron superar a los planteles de Díaz Ordaz, Río Bravo y Ejido Periquitos y ahora representarán con mucho orgullo a la Zona No. 2 en el Estatal a celebrarse en Ciudad Victoria del 1 al 3 de octubre. 

El rugido de los Leones se escuchó primero en la rama varonil donde el equipo COBAT 22 se impuso en la final al plantel COBAT 17 por marcador de 2-0. 

En la rama femenil el COBAT 22 pudieron golear 4-0 a las también reynosenses del Plantel 17. La  coordinadora de la Zona 2 del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, Danya Silvia Arely Aguilar Orozco se estuvo presente en todas las diferentes actividades deportivas de este evento.


