Leones del COBAT avanzan al Estatal

Los Leones del COBAT 22 de Reynosa clasificaron a la etapa estatal de los Juegos Deportivos InterCOBAT 2025 en la disciplina de fútbol tanto varonil como femenil.

Los equipos de casa se hicieron respetar y conquistaron la etapa de Interzona donde pudieron superar a los planteles de Díaz Ordaz, Río Bravo y Ejido Periquitos y ahora representarán con mucho orgullo a la Zona No. 2 en el Estatal a celebrarse en Ciudad Victoria del 1 al 3 de octubre.

El rugido de los Leones se escuchó primero en la rama varonil donde el equipo COBAT 22 se impuso en la final al plantel COBAT 17 por marcador de 2-0.

En la rama femenil el COBAT 22 pudieron golear 4-0 a las también reynosenses del Plantel 17. La coordinadora de la Zona 2 del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, Danya Silvia Arely Aguilar Orozco se estuvo presente en todas las diferentes actividades deportivas de este evento.



