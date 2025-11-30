Espectacular goleada de Guerreros

Siete goles a cero les metieron los Guerreros Reynosa FC a los Leones de Nuevo León en su propia casa en partido correspondiente a la jornada 14.

El conjunto fronterizo protagonizó una de las goleadas más escandalosas del torneo en la Liga TDP. El partido perfecto llegó y los delanteros salieron bien enchufados.

Abel Trejo, Carlos Serrano y Brayan Ortega, los tres se despacharon con "doblete", Gael Avendaño hizo uno más para completar la masacre.

Más allá de los tres puntos, este resultado deja a los "Warriors" con los ánimos por los cielos de cara a la última jornada que jugarán en casa.

El equipo reynosense llegó a 24 puntos y buscará subir un escalón más en el Grupo 16.