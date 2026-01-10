Le pegan Compadres a Conservación

La Liga Lagunera de Softbol reanudó con intensidad las acciones del Torneo Nocturno Semanal con la tremenda victoria que se adjudicó Compadres ante Conservación por apretada pizarra de 29-27.

La mayor parte de los equipos tienen el objetivo de iniciar el presente año con un triunfo y así fue el caso de los Compadres, que a base de batazos descargaron todo su arsenal sobre la serpentina enemiga de Iram Maldonado, que termino por quedarse con el descalabro.

Todo apuntaba que los Compadres se iban a quedar con el revés al estar abajo en el marcador 16-27, así que en su última tanda de bateo no se guardaron nada para realizar largo desfile de 13 carreras logrando sorpresivamente la remontada.

El line up de los Compadres estuvo demasiado activo y fue por conducto de Aizar Vázquez que pegó cuatro imparables en seis turnos legales, en el que incluyó un cuadrangular, seguido de Sergio Gil y Simón Ramos que se fueron de 5-4 y Fernando Becerra pegó de 6-3.

Aunque en el juego no existieron los lanzadores el encargado de salir bien librado fue Jorge Huerta.







