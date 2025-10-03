Las Scooby Amigas ganan doble jornada

Las peloteras de Scooby Amigas no se cansaron en lo absoluto al conseguir par de triunfos en la jornada softbolera de la Liga de Campeones. En su primer compromiso superaron apretadamente 15-14 a Perys de Guzmán, mientras en su segundo duelo doblegaron ampliamente 16-5 a Reynosa Cubs Masters.

La ofensiva de Scooby Amigas estuvo atinada en cada una de las entradas para poder imponerse cerradamente a las jugadoras de Guzmán. Isela Ramos fue la bateadora con mayor efectividad con cuatro triunfos en cinco apariciones en la caja de bateo, colaborando con el trabajo de la pitcher Teresa Barajas que se adjudicó el triunfo.

En su segundo enfrentamiento Scooby Amigas mantuvieron el ritmo de bateo para recetarle paliza a las Cubs Master al sacarle una ventaja de 11 carreras.

Las ganadoras hicieron dos rallys de cinco carreras que fueron construidos por Sabina Fajardo de 3-3 y Albali Barcenas 2-2, en cambio, la serpentinera Teresa Barajas volvió a salir bien librada del diamante tras vencer en duelo directo a Valentina Sosa.



