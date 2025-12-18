Realizan Torneo Navideño Mixto

Las Ligas Pedregal y Federal Independiente de Softbol unieron fuerzas para organizar la cuarta edición del Torneo Navideño Mixto, el cual fue a beneficio al obsequiar un juguete por jugador que participará de cada equipo.

Deportivo Ramírez se alzó con el campeonato de la justa benéfica en la que se encargó en superar ampliamente 14-3 sobre su similar de los Chamacos del Vago, encuentro desarrollado en el campo Ramiro Saracho.

Los bates del Deportivo Ramírez estuvieron al rojo vivo en cada una de las entradas y fue suficiente para respaldar el trabajo del lanzador Armando García, que merecidamente se apuntó el triunfo.

Dentro de la recaudación fue todo un éxito y en los siguientes días se va desarrollar la entrega para que infantes de escasos recursos tengan regalos y pasen una agradable navidad.



