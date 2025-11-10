Las Comas doblegan a Taquería

Los peloteros de Herrerías Las Comas se han convertido en protagonistas en el Torneo Nocturno de la Liga Veteranos de Softbol y para muestra en su reciente encuentro doblegaron 20-13 a Taquería El Güero dentro del campo Pedro Guajardo.

Comandados por Roberto Rodríguez "La Copa", el equipo ganador se dirige paso firme a la postemporada de este torneo nocturno, que ha tenido el éxito esperado.

El lanzador Sergio Uresti se apuntó el triunfo, dejando que su oponente Carlos Montejo cargara la derrota para de esta manera continuar con buen paso directo a la postemporada, que esta próxima en dar inicio.

La historia del partido se escribió con dos rallys de cinco carreras que se construyeron en la cuarta y séptima entrada, respectivamente, para de esta forma salir con banderas desplegadas del diamante.

Entre los mejores bateadores destaca Ángel García de 5-4, José Alanís 5-3, René Belmares de 5-4 con un jonrón, Abraham Rodríguez de 5-3 y Pablo Rodríguez 5-2.



