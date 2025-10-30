¡Campeón rojiblanco!

Tras dos días de intensa actividad jugadores infantiles y juveniles representaron con dignidad a sus respectivos equipos y academias de futbol en la tercera edición Copa Bravos Reynosa, protagonizando emocionantes encuentros y liguilla.

Las Chivas Reynosa no se fueron con las manos vacías al ofrecer emocionante final en la que lograron superar 2-1 a los Bravos Reynosa para coronarse campeones de la categoría 2012.

Apenas a los 8 minutos de a ver iniciado el encuentro el Rebaño Sagrado reynosense inauguro el marcador tras recuperar en el medio campo para que apareciera Dariel Mendoza y meter pase exacto al veloz delantero ... que sin problemas se enfiló rumbo a la portería para concretar en plena salida del guardameta.

Los minutos transcurrieron y con este resultado se fueron al descanso. Durante la parte complementaria los Bravos con la necesidad de igualar se fueron al abordaje creando constantes oportunidades, que no lograron hacer efectivas.

De tanta insistencia los Bravos consiguieron empatar con disparo de larga distancia de Alán Pérez lo que todo apuntaba que la final se iba a definir en tanda de penales, pero las Chivas respondieron inmediatamente en la siguiente jugada tras aprovechar tiro de esquina por la punta de la izquierda y dejar la pelota dentro del área que fue bien conectada por Mendoza para dejar cifras finales.

Dariel Mendoza fue la figura en dar asistencia y marcar el gol de la diferencia.