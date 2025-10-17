Deportes

Bufalitas recetan paliza en tochito

Las Bufalitas UAMRA aplastaron sin piedad a las Bulldogs de Río Bravo
  • Por: Alberto Gamboa
  • 17 / Octubre / 2025 -
Bufalitas vence a Bulldogs de Río Bravo.

Las Bufalitas UAMRA aplastaron sin piedad a las Bulldogs de Río Bravo por marcador de 47-0 en el primer duelo del Tochito Bandera Femenil de los Juegos Interfacultades UAT 2025 Zona Norte. 

La manada de la Unidad Académica Aztlán dio el primer golpe y ahora se enfrentarán ante las Bravas UAMRR, en caso de ganar estarían asegurando su boleto a la siguiente etapa donde se medirán ante las representantes de Nuevo Laredo y Matamoros.



