Las Buchonas de Aparicio pegan primero

El momento más esperado por las peloteras ha llegado y son los playoffs. Las Buchonas de Aparicio dieron el primer golpe para ponerse al frente de la serie semifinal femenil al superar apretadamente en extra inning a las Orioles por pizarra de 17-16.

La descarga de batazos estuvo intenso por espacio de las siete entradas reglamentarias y no conforme necesitaron de una más para conocer a la ganadora. Las peloteras Buchonas y Orioles no regalaron nada en el diamante Ramiro Saracho encargándose en desaparecer por completo cada uno de los envíos de las lanzadoras.

Con el drama en ambos lados las Buchonas fueron las encargadas de dar el batazo del triunfo en la baja del octavo episodio para dejar tendidas sobre el terreno a sus contrincantes y conducir a la serpentinera Norma Martínez en apuntarse el triunfo.



