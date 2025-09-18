Gana Amigas de Mony con lo justo

Las Amigas de Mony le imprimieron completamente dramatismo al superar por la mínima diferencia de 11-10 a su similar de Fénix de Cassam para de esta manera alzarse con el campeonato femenil de la Liga Campeones de Softbol.

Las peloteras de Mony se aplicaron en cada una de las entradas, pero el momento clave los escribieron en la parte alta de la séptima entrada al verse obligadas en venir de atrás al estar abajo 9-10, ya que se encargaron de rayar dos carreras en el pizarrón que terminaron por marcar la diferencia.

Dentro de este gallardete tuvo mucho que ver la abridora Alexia Cirlos, que termino sin decisión, por lo que su compañera Karime Zúñiga ingreso en acciones de relevo para calmar completamente a la ofensiva de las Fénix para cargar completamente el triunfo.

La defensiva de las Amigas de Mony dieron el cerrojazo final al poner fuera de circulación con elevado a la primera bateadora, posteriormente acabaron con toda intención de igualar al poner fuera a la corredora y la serpentinera Zúñiga colgó el out 21 de manera imponente por la vía del ponche.







