¡Vuelan en todo lo alto!

Las Águilas de Acofi Retro volaron directo al campeonato del torneo Veteranos 40 y Más, tras vencer 4-3 a los Expertos en la espectacular final disputada en la cancha Bombonera Fut 7.

Los americanistas dirigidos por Ricardo Ramírez cerraron con broche de oro un torneo redondo donde fueron súper líderes y se coronaron invictos. Por fin, el equipo de Acofi Retro rompió una maldición ya que habían perdido las últimas tres finales.

En el arranque del partido apareció Manuel Rodríguez con el olfato goleador dentro del área para definir el 1-0. Pero los Expertos también juegan bien al fútbol y dos pinceladas les bastaron para darle la vuelta al marcador.

Las Águilas volvieron al ataque con Iván Chávez que hizo su gol desde el manchón de penal y faltaba el doblete de Martín Gutiérrez, quién fue una de las figuras en el juego.

Además de recibir el trofeo de campeón, Acofi también se llevó los galardones individuales al mejor portero del torneo para Miguel Gámez y el máximo goleador que fue para Manuel Rodríguez.



