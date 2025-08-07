Mano a mano entre Laredo Kid e Imagen II

La rivalidad entre Laredo Kid y el reynosense Imagen II está llegando a su punto máximo y ahora protagonizarán un mano a mano "Vale Todo y Sangriento", al menos así se pronostica pues ambos luchadores se traen muchas ganas.

Laredo Kid es una de las estrellas de la empresa Triple AAA y se habla mucho sobre su próxima llegada a la WWE. Pero Imagen II no se achica, por el contrario quiere demostrar que el talento de casa está a la altura de esas empresas.

Los aficionados están divididos así que es muy difícil mencionar a un favorito. Incluso ya se rumora sobre una próxima lucha de apuestas, máscara contra máscara entre estos dos.



